Gündem

Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

trabzon-da-elektrik-akimina-kapilan-isci-hayatini-kaybetti

İŞ KAZASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Taştepe Mahallesi’nde inşaatta çalışan sıva ustası Erhan Deniz, çalıştığı merdivenin elektrik hattına temas etmesi sonucunda akıma kapıldı. Bu durum üzerine derhal bir ihbarda bulunuldu ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMUN SONUCU

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, 25 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi

Trabzon'da bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, iş yerinde büyük üzüntü yarattı.
Spor

Montella’ya Türk Vatandaşlığı Müjdesi Verildi

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki açılış maçında Gürcistan'ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Futbol Federasyonu Başkanı, teknik direktör Montella hakkında konuştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.