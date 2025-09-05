Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Taştepe Mahallesi’nde inşaatta çalışan sıva ustası Erhan Deniz, çalıştığı merdivenin elektrik hattına temas etmesi sonucunda akıma kapıldı. Bu durum üzerine derhal bir ihbarda bulunuldu ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMUN SONUCU

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, 25 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.