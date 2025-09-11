Trabzon’da Kaza, 3 Yaralı Var

KAZA BİLGİLERİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yabancı plakalı bir otomobille yakıt tankeri çarpıştı. Bu talihsiz kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu Salacık mevkisinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

Trabzon istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Ardından, Y.A. idaresindeki yakıt tankeriyle çarpıştı. Olayın hemen ardından, durumun aciliyeti nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine toplanmaya başladı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM DURUMU

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre ulaşıma kapandı. Ancak, ekiplerin hızlı çalışmaları sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.