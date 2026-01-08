Trabzon’da Saç Ekiminde Yaşanan Ölüm Olayı

Trabzon’da saç ekimi yaptırmak üzere özel bir kliniğe giden Temel Altuntaş, burada aniden rahatsızlandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan acil müdahalelere rağmen Altuntaş, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne getirilmesine rağmen kurtarılamadı. Altuntaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldığı bildirildi.

İŞ YERİNDE DELİL TOPLAMA ÇALIŞMALARI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesindeki klinikteki saç ekimi sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen Altuntaş ile ilgili soruşturma sürecini başlattı. “Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tespit edilmesinin ardından derhal soruşturma başlatmış, olayın gerçekleştiği klinikte delil toplama çalışmaları kapsamında arama gerçekleştirilmiştir. Vefat eden T.A’nın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir.” şeklinde açıklama yapıldı.