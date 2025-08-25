Gündem

Trabzon’da Ticari Araç Şarampole Düştü

trabzon-da-ticari-arac-sarampole-dustu

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Yalıköy Mahallesi’nde saat 14.00 sularında talihsiz bir kaza meydana geldi. Yüksel Baş (49) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek şarampole düştü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETMEKTE

Olay hakkında yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Yapılan sağlık kontrollerinde, sürücü Yüksel Baş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan iki çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybeden Yüksel Baş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na iletildi.

