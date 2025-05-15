Trabzonspor, 3 Büyükleri Yenemedi!

ÜÇ BÜYÜK RAKİP KARŞISINDA GALİBİYETSİZ SEZON

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0 yenilerek sezonu rakipleri karşısında galibiyetsiz kapattı. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı ligde sadece 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 11 yıl aradan sonra bu büyük rakiplere karşı hiç galibiyet elde edemedi ve Türkiye Kupası’nı da kaybetti. Trabzonspor, ligde 6 maçta 17 puan kaybı yaşarken yalnızca 1 puanı hanelerine ekleyebildi.

GALİBİYETSİZ SEZON TEKRARLANIYOR

Son olarak 2013-2014 sezonunda üç büyük rakibiyle 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Trabzonspor, bu sezona kadar böyle bir duruma düşmemişti. Takımın son galibiyeti ise 558 gün önce, 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’ye karşı sahasında 3-2’lik sonuçla geldi. O tarihten beri rakipleriyle oynadığı son 9 lig maçında 8 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

KUPA FİNALİNİ KAYBETTİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş, bu sezon ise Galatasaray’a karşı Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordo-mavililer, Beşiktaş’a karşı 3-2 mağlup olurken, Galatasaray’a ise Gaziantep’te 3-0 kaybederek kupa sevinci yaşayamadı.

SON DÖNEM KARŞILAŞMALARI

Fenerbahçe ile oynadığı son karşılaşmada 3-2 galip gelen Trabzonspor, ardından Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a 2-0, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi. Bu sezon sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye evinde 3-2, sahasında Galatasaray’a 2-0, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye 4-1 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR GÜNEŞ’LE BAŞARISIZLIK

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor, bu sezon 4 büyük maçta galibiyet elde edemedi. Güneş altında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş’a 1-1, Fenerbahçe’ye 3-2, Galatasaray’a ise 4-3 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR TEKKE DÖNEMİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde de üç büyük rakibe karşı 3 maçta galip gelemedi. Bordo-mavililer, ilk karşılaşmasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-1 yenildi. Beş gün içinde ise Galatasaray’a ligde 2-0 ve Türkiye Kupası’nda 3-0 mağlup oldu. Genç teknik direktörle büyük maçlarda yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.