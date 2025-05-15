Gündem

Trabzonspor, 3 Büyükleri Yenemedi!

trabzonspor-3-buyukleri-yenemedi

ÜÇ BÜYÜK RAKİP KARŞISINDA GALİBİYETSİZ SEZON

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0 yenilerek sezonu rakipleri karşısında galibiyetsiz kapattı. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı ligde sadece 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 11 yıl aradan sonra bu büyük rakiplere karşı hiç galibiyet elde edemedi ve Türkiye Kupası’nı da kaybetti. Trabzonspor, ligde 6 maçta 17 puan kaybı yaşarken yalnızca 1 puanı hanelerine ekleyebildi.

GALİBİYETSİZ SEZON TEKRARLANIYOR

Son olarak 2013-2014 sezonunda üç büyük rakibiyle 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Trabzonspor, bu sezona kadar böyle bir duruma düşmemişti. Takımın son galibiyeti ise 558 gün önce, 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’ye karşı sahasında 3-2’lik sonuçla geldi. O tarihten beri rakipleriyle oynadığı son 9 lig maçında 8 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

KUPA FİNALİNİ KAYBETTİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş, bu sezon ise Galatasaray’a karşı Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordo-mavililer, Beşiktaş’a karşı 3-2 mağlup olurken, Galatasaray’a ise Gaziantep’te 3-0 kaybederek kupa sevinci yaşayamadı.

SON DÖNEM KARŞILAŞMALARI

Fenerbahçe ile oynadığı son karşılaşmada 3-2 galip gelen Trabzonspor, ardından Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a 2-0, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi. Bu sezon sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye evinde 3-2, sahasında Galatasaray’a 2-0, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye 4-1 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR GÜNEŞ’LE BAŞARISIZLIK

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor, bu sezon 4 büyük maçta galibiyet elde edemedi. Güneş altında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş’a 1-1, Fenerbahçe’ye 3-2, Galatasaray’a ise 4-3 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR TEKKE DÖNEMİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde de üç büyük rakibe karşı 3 maçta galip gelemedi. Bordo-mavililer, ilk karşılaşmasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-1 yenildi. Beş gün içinde ise Galatasaray’a ligde 2-0 ve Türkiye Kupası’nda 3-0 mağlup oldu. Genç teknik direktörle büyük maçlarda yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

ÖNEMLİ

Flaş

Pakistan Ve Hindistan Arasındaki Ateşkes Uzatıldı

Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes, 10 Mayıs'taki başlangıcından itibaren 18 Mayıs'a kadar sürecek şekilde uzatıldı.
Flaş

ABD Başkanı Donald Trump, Yatırım Topladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek önemli anlaşmalar imzaladı ve trilyonlarca dolarlık yatırım elde ettiklerini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.