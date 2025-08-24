Trabzonspor 3’te 3 yaptı: Antalyaspor yendi!

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Müsabaka, Trabzonspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin galibiyetini getiren gol, 39. dakikada Stefan Savic’ten geldi. Trabzonspor’un 41. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 3 maçta 3 galibiyetle 9 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 6 puanla 6. sırada yer aldı.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Müsabakanın başlama düdüğünün ardından, ilk 15 dakikada orta saha mücadeleleri dikkat çekti. 17. dakikada Trabzonspor, Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında Onuachu ile tehlikeli bir atak geliştirdi fakat savunma topu uzaklaştırdı. 33. dakikada Trabzonspor’da Batagov sarı kart gördü ve 35. dakikada Antalyaspor’da van de Streek de aynı şekilde kartla cezalandırıldı.

Bordo-mavililer, 36. dakikada gole çok yaklaşırken, 39. dakikada Savic’in attığı golüyle öne geçti. 40. dakikada Trabzonspor, bir gol daha buldu ancak VAR kontrolü sonrasında bu gol iptal edildi. İkinci yarıda ise Trabzonspor, 78. dakikada Onuachu’nun pası ile Visca ile bir pozisyon daha yakaladı ama bu atak da sonuç vermedi.

DEĞİŞİKLİKLER VE TAKIM DURUMU

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet elde ettiği maçtaki 11’ine tek bir değişiklik yaparak sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, Visca’yı yedek kulübesine alarak yerine Zubkov’u tercih etti. Trabzonspor’un yeni transferi Christ Oulai, eski kulübü Bastia’dan kalan cezası nedeniyle, Anthony Nwakaeme ise sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı. Sakatlığı süren Cihan Çanak da form tutamadığı için kadroda yer almadı.

TRİBÜNLERDEKİ DURUM

Trabzonspor, ligin ilk iki haftasında kazandığı galibiyetlere rağmen, Bugünkü müsabakada taraftarın ilgisi düşük kaldı. Papara Park tribünlerinde belirli yerlerde boşluklar oluşurken, az sayıda Antalyaspor taraftarı da takımını desteklemek üzere stadyumda bulundu. Antalyaspor’da eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, ilk 11’de sahaya çıkarken, Poyraz Efe Yıldırım yedek kulübesinde yer aldı.