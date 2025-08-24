Trabzonspor 3’te 3 yaptı: Antalyaspor yenildi!

MAÇIN SONUCU VE ÖNEMİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor, Papara Park’ta karşılaştı. Karşılaşma, bordo-mavililerin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu galibiyeti Trabzonspor’a 39. dakikada Stefan Savic’in attığı gol getirdi. Trabzonspor’un 41. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal oldu. Bu sonuçla Trabzonspor, 3 maçta 3 galibiyet alarak puanını 9’a çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor, bu sezonki ilk yenilgisini alarak 6 puanla 6. sırada yer buldu. Bordo-mavililer, gelecek hafta Samsunspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Karagümrük’ü konuk edecek.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte, ilk 15 dakikada orta saha mücadelesi hakim oldu. 17. dakikada Trabzonspor, tehlikeli bir atak geliştirdi. Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Onuachu’nun vuruşu savunmadan dışarı gitti. 33. dakikada Trabzonspor’dan Batagov sarı kart gördü. İlerleyen dakikalarda, 36. dakikada Trabzonspor’un on birdeki oyuncusu Savic, kafa vuruşuyla kaleyi hedefledi fakat kaleci Abdullah mükemmel bir refleksle topu çıkardı. 39. dakikada Trabzonspor, savunma hattından zorlanarak gelen bir korner ile skoru değiştirdi. Zubkov’un köşe atışına arka planda Savic müdahale ederek golü attı. 40. dakikada Trabzonspor, farkı 2’ye yükselttiği bir gol buldu; fakat 44. dakikada Augusto’nun attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

DEĞİŞİKLİKLER VE KADRO DURUMU

Trabzonspor, önceki hafta Kasımpaşa’yı 1-0 yendiği maçtaki 11’ine tek bir değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, yedek kulübesine çektiği Visca’nın yerine Zubkov’a şans verdi. Trabzonspor’un yeni transferi Christ Oulai, eski kulübü Bastia’dan kalan 4 maçlık cezası nedeniyle, Anthony Nwakaeme ise sakatlık sorunu nedeniyle kadroda yer alamadı. Ayrıca Cihan Çanak da sakatlığı nedeniyle hazır olmadığı için kadroda yer bulamadı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor’un geçtiğimiz iki haftayı galibiyetle kapattığı karşılaşmaya taraftarlar beklenilen ilgiyi göstermedi. Papara Park tribünlerinde bazı bölümlerin boş kaldığı görüldü. Az sayıda Antalyaspor taraftarı, takımlarını desteklemek için Trabzon’a geldi. Antalyaspor’da ise eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ilk 11’de yer alırken, Poyraz Efe Yıldırım yedek kulübesindeydi.