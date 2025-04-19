“Trabzonspor, Adana’da 1-0 Galip”

TRABZONSPOR’UN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Maç, Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve Simon Banza’nın 45. dakikada attığı kafa golüyle bordo-mavililer galibiyeti elde etti. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, art arda gelen ikinci galibiyetle taraftarını sevindirirken, Adana Demirspor ise ligden düşmesi kesinleşen bir takım olarak beş maçlık mağlubiyet serisi yaşadı. İşte maçın özeti.

BANZA’DAN KRİTİK KAFALIK GOL

İlk yarıda düşük bir tempo ile başlayan maçta Trabzonspor, devrenin son anlarında etkili olmaya başladı. 45. dakikada Cham’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza, kale sahası ön çizgisinden kafa vuruşu yaparak topu filelere gönderdi. İkinci yarıda her iki takım da fırsatlar bulsa da skor değişmedi. Trabzonspor’da Batagov’un 59’daki vuruşu direkten dönerken, Visca’nın 67’deki şutunu kaleci kurtardı. Adana Demirspor ise 79’da bir gol fırsatı yakaladı fakat savunma tehlikeyi savuşturdu.

Fatih Tekke’nin öğrencileri, bir önceki haftada Rizespor’u 2-0 yenmişti ve Adana deplasmanında da hata yapmadı. Bu galibiyetle puanını 42’ye çıkaran Trabzonspor, ligdeki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Tekke yönetiminde son 5 maçta elde edilen 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi Trabzonspor’un şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumasında önemli rol oynadı.

ADANA DEMİRSPOR’UN KARA SERİSİ

Ligden düşmesi birkaç hafta önce kesinleşen Adana Demirspor, bu sezonki 24. yenilgisini aldı. Eksi 2 puanda kalan mavi-lacivertliler, üst üste beşinci maçından da puansız ayrıldı. Takımın direnç göstermesine rağmen gol yollarındaki etkisizliği, taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

7. Dakika: Visca’nın sağdan çevirdiği topta Cham’ın vuruşunu Tolga son anda kurtardı.

22. Dakika: Ozan Demirbağ’ın şutuna Mendy kritik bir müdahaleyle engel oldu.

34. Dakika: Trabzonspor’da sakatlanan Jabol’un yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

59. Dakika: Batagov’un köşe vuruşundaki şutu direkten döndü.

90. Dakika: Trabzonspor, 1-0’lık skorla 3 puanı elde etti.