Trabzonspor, Andre Onana’nın KAP’a bildirdi

ONANA TRABZON’A ULAŞTI

Trabzonspor’un Manchester United’dan kadrosuna kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon’a iniş yaptı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na geldi. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Onana, havalimanında coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, tecrübeli kaleci için tezahüratlarda bulunarak sevgi gösterisinde bulundu. Onana, bu gösteriye el sallayarak karşılık vererek, Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

TRANSFER MALİYETİ BELİRLENDİ

Trabzonspor, İngiliz ekibi Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir” ifadeleri yer aldı.

ONANA’NIN MUTLULUĞU

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’a transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Onana, “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnsanların sevgisini yanımda hissetmek çok güzel bir duygu. Onların bana evimdeymişim gibi hissettirmesi çok önemli. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIĞI

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazır olup olmadığına dair soruya, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza” yanıtını verdi.

KARİYERİNE BARCELONA’DA BAŞLADI

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da kalecisi olarak uzun yıllardır görev yapıyor.

UGURCAN’IN AYRILIĞINDAN SONRA YAŞANANLAR

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor’da kaleci adayları arasında birçok isim gündeme gelmişti. Bordo-mavili takımın dünyaca ünlü kaleci Onana’yı kadrosuna alması, taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uğurcan’ın ayrılığının ardından kaleye kariyerli bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları arttırdı.