Trabzonspor, Antalyaspor’u 1-0 yendi

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta gerçekleşen müsabaka, bordo-mavili ekibin 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Trabzonspor, 39. dakikada Stefan Savic’in attığı golle öne geçti. 41. dakikada ise Felipe Augusto’nun bulduğu gol, VAR kontrolünden geçtikten sonra ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu galibiyetle Trabzonspor, 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise bu sezonki ilk mağlubiyetini alarak, 6 puanla 6. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, gelecek hafta Samsunspor’u ağırlayacak. Antalyaspor ise Karagümrük ile karşılaşacak.

MAÇIN İLGİ ÇEKEN ANLARI

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1. dakikada karşılaşma başladı. İlk 15 dakikada yoğun bir orta saha mücadelesi yaşandı. 17. dakikada Trabzonspor, Antalyaspor’un ceza sahasında tehlikeli anlar yaşadı. Onuachu’nun vuruşu, savunmadan çıktı. 33. dakikada Trabzonspor’dan Batagov sarı kart gördü. 35. dakikada Antalyaspor’un oyuncusu van de Streek de sarı kartla cezalandırıldı. 36. dakikada Trabzonspor, gole bir adım daha yaklaştı fakat kaleci Abdullah, Savic’in kafayla kaleye attığı topu çizgi üzerinden çıkarttı. 39. dakikada Bordo-mavililer, kazandıkları kornerle öne geçti. Zubkov’un ortası sonrası Savic topu arka direkte tamamlayarak skoru 1-0 yaptı. 40. dakikada Trabzonspor’un farkı 2’ye çıkardığı gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi. İlk yarı sona ererken, ikinci yarıda da mücadele devam etti. 78. dakikada Trabzonspor, Onuachu’nun indirdiği top sonrası Visca’nın vuruşuyla gole yaklaşmasına rağmen sonuç alamadı.

TRABZONSPOR’DA DEĞİŞİKLİKLER

Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa’yı 1-0 yendiği karşılaşmaya göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, hastalanan Visca’yı yedek kulübesine alarak Zubkov’u ilk 11’de görev verdi. Trabzonspor’un yeni transferi Christ Oulai, eski kulübü Bastia’dan kalan cezası nedeniyle, Anthony Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle takıma katılamadı. Cihan Çanak ise sakatlığının ardından henüz tam olarak hazır olmadığı için kadroda yer almadı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor’un ligdeki ilk iki haftada kazandığı galibiyetlere rağmen, karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük seviyede kaldı. Papara Park tribünlerinde bazı boşluklar göze çarparken, Antalyaspor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Antalyaspor’da, eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ilk 11’de yer alırken, Poyraz Efe Yıldırım yedek kulübesinde oturdu.