Trabzonspor, Başakşehir’i Farklı Geçti

2024-2025 SEZONUNDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanı sürüyor. Ligin 28. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda hakem Mehmet Türkmen’in düdüğüyle başlayan karşılaşmada konuk takım olan bordo-mavililer, mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanmayı başardı.

SİMON BANZA İLE BAŞLADI

Trabzonspor’un galibiyetini getiren goller; 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy’den geldi. Başakşehir, 59. dakikada Krzysztof Piatek ile penaltı kazanmasına rağmen bu fırsatı değerlendiremedi. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır başarılı bir şekilde gole izin vermedi. Ayrıca, 64. dakikada Deniz Türüç’ün kırmızı kart görmesiyle Başakşehir mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FATİH TEKKE YENİ GÖREVİNE GALİBİYETLE BAŞLADI

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçında galibiyetle tanıştı. Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıl aradan sonra ligdeki ilk deplasman zaferini elde etti. Bordo-mavililer, son galibiyetini geçen yılın mayıs ayında yine Başakşehir karşısında kazanmıştı. Bu sonuçla Trabzonspor, ligde iki maç aranın ardından galip gelerek puanını 35’e yükseltti. Başakşehir ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 36 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARIN PROGRAMI

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Başakşehir ise Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.