Trabzonspor, Büyük Rakiplere Karşı Kaybetti

SEZON SONUCU ZAYIF PERFORMANS

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0’lık skorla yenilen Trabzonspor, büyük rakiplerine karşı sezonu galibiyetsiz kapatmış oldu. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı yapılan lig maçlarında sadece 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşandı. Lig tarihi itibarıyla 11 sezon sonra, bu büyük rakiplerine karşı 3 puan kazanamayan bordo-mavili takım, Türkiye Kupası’nı da kaybetti. Trabzonspor, ligde oynadığı 6 maçta 17 puan kaybederken yalnızca 1 puan toplayabildi.

KÖTÜ SERİNİN TEKRARLANMASI

En son 2013-2014 sezonunda, üç büyük rakibine karşı 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligi tamamlayan Trabzonspor, bu sezon galibiyetsiz bir dönem geçirmiş oldu. Bu yıl, rakiplerine karşı galibiyet elde edemeyen takım, geçmiş sezonlardaki kötü performansını tekrar ortaya koydu.

İstanbul’un büyük ekipleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenerek elde eden Trabzonspor, ardından oynadığı maçlarda 3 puan peşinden koşamadı. Rakipleriyle karşılaştığı son 9 lig maçında 8 yenilgi ve sadece 1 beraberlik alan Trabzonspor, son galibiyetini 558 gün önce almış durumda.

KUPA FİNALİ KAYIPLARI

Trabzonspor, geçen sezon Beşiktaş’a, bu sezon ise Galatasaray’a karşı Türkiye Kupası finalinde mağrup oldu. Bordo-mavili ekip, siyah-beyazlı takıma karşı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 3-2 yenilirken, Galatasaray karşısında Gaziantep’te de 3-0’lık bir sonuçla kupayı kazanamadı.

LİGDEKİ ZAYIF PERFORMANS

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından geçen sezon Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a ise deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sezon sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Fenerbahçe’ye evinde 3-2, İstanbul’da ise Galatasaray’a 4-3, Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye 4-1 ve evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 kaybetti.

ŞENOL GÜNEŞ İLE KAZANAMADI

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük rakipleriyle oynadığı 4 karşılaşmada galip gelemedi. Güneş yönetiminde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden bordo-mavili ekip, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda siyah-beyazlı takıma 2-1, Fenerbahçe’ye 3-2 ve Galatasaray’a 4-3 yenildi.

FATİH TEKKE DÖNEMİ FİASKOSU

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke döneminde üç büyük rakibiyle ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise bir maç olmak üzere 3 karşılaşma oynadı. Tekke yönetiminde Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda 4-1 mağlup olarak büyük bir yenilgi yaşarken, Galatasaray’a 2-0 ve Türkiye Kupası’nda 3-0 yenilgiyle karşılaştı. Bordo-mavililer, genç çalıştırıcı altında büyük maçlarda sadece 1 gol atıp 9 gol kalesinde gördü.