Spor

Trabzonspor, Büyükleri Yenemedi, Sezonu Galibiyetsiz Kapatı

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TRABZONSPOR GALİBİYETİZ SEZONU KAPATTI

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında 3-0 mağlup olan Trabzonspor, sezonu büyük rakiplerine karşı galibiyet elde edemeden tamamladı. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarında sadece 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, 11 sezon sonra bu rakiplerine karşı 3 puan sevinci yaşayamazken aynı zamanda Türkiye Kupası’nı da kaybetti. Bordo-mavililer, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken yalnızca 1 puan toplayabildi.

KÖTÜ SERİ TEKRARLANDI

Trabzonspor, 2013-2014 sezonunda üç büyük rakibe karşı 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligi galibiyetsiz tamamlamıştı. Bu sezona kadar galibiyetsiz bir sezon geçirmemiş olan Karadeniz ekibi, tekrar benzer bir kötü seriyi yaşadı.

SON GALİBİYET 558 GÜN ÖNCE

Bordo-mavililer, İstanbul’un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı son maçlarda sadece 4 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenerek galibiyet almıştı. Bu tarihten sonra rakipleri karşısında 9 lig maçında 8 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Son galibiyetinin üzerinden 558 gün geçti.

KUPA FİNALİNİ KAYBETMEK

Trabzonspor, geçen sezon Beşiktaş’a ve bu sezon Galatasaray’a karşı Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordo-mavililer, Beşiktaş’a karşı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 3-2, bu sezon ise Galatasaray’a Gaziantep’te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

LİGDEKİ SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da 3-2 galip geldikten sonra geçen sezon sahasında Galatasaray’a 5-1, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 ve evinde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Bu sezon Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye evinde 3-2, Galatasaray’a 4-3 ve Beşiktaş’a 2-1, Fenerbahçe’ye ise 4-1 mağlup oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GALİBİYETSİZ MAÇLAR

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 3 büyük rakibe karşı bu sezon 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Güneş yönetiminde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1, Fenerbahçe’ye 3-2 ve Galatasaray’a 4-3 yenildi.

FATİH TEKKE İLE KAYBEDİLEN MAÇLAR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük rakiplerine karşı ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçı kaybetti. Tekke yönetiminde Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-1 yenilerek ilk büyük sınavında başarılı olamazken, 5 gün içinde Galatasaray’a ligde 2-0, Türkiye Kupası’nda ise 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor, genç çalıştırıcı ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

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