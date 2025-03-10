Trabzonspor’da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıkları için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen bu antrenmanda, Süper Lig’in 27’nci haftasında Hatayspor karşısında forma giymiş olan oyuncular rejenerasyon çalışması yapıyor.

ISINMA VE OYUN ÇALIŞMALARI

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda oyun aktiviteleri yaptı. Antrenman, çift kale oyun ile tamamlanarak sona erdi.