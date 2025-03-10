Gündem

Trabzonspor’da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

trabzonspor-da-basaksehir-maci-hazirliklari-basladi

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıkları için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen bu antrenmanda, Süper Lig’in 27’nci haftasında Hatayspor karşısında forma giymiş olan oyuncular rejenerasyon çalışması yapıyor.

ISINMA VE OYUN ÇALIŞMALARI

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda oyun aktiviteleri yaptı. Antrenman, çift kale oyun ile tamamlanarak sona erdi.

ÖNEMLİ

Gündem

İtalya Karnavalında Meloni Kuklası Yakıldı

İtalya'daki bir karnavalda Başbakan Meloni'nin faşist selamı veren kuklası ateşe verildi. Bu olay, tartışmalara neden oldu.
Gündem

Evlerde İftar Yemek Pişirmek Yasaklandı

Nevşehir’in Eğrikuyu köyü muhtarı, iftar yemeklerini evlerde değil, toplu olarak imece usulü yapma kararı aldı. Bu uygulama, köyde birlik ve dayanışmayı güçlendiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.