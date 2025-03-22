Trabzonspor’da Skor Katkısında Banza ve Cham

SÜPER LİG’DE TRABZONSPOR’UN SKOR KATKISI

Süper Lig’in 28 haftasında Trabzonspor’un skor yükünü taşıyan isimler, Simon Banza ile Muhammed Cham olarak öne çıkıyor. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Trabzonspor, hücum hattında ligin en iyi performans gösteren takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Milli araya kadar toplam 43 gol atan bordo-mavililer, ligin en golcü takımları arasında 6. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, 11 golü sağ ayakla, 11 golü sol ayakla, 8 golü kafa ile ve 5 golü penaltı ile atarken, bu sezon frikikten gol bulamadı.

Trabzonspor’da en yüksek skor katkısını sağlayan oyuncular Simon Banza, 17 gol ve 3 asist ile toplamda 20 gole, Muhammed Cham ise 4 gol ve 7 asist ile 11 gole katkıda bulundu. İkili, toplamda 31 gole katkı sağlayarak, Galatasaray’da Osimhen-Barış Alper, Fenerbahçe’de En Nesyri-Dzeko ve Başakşehir’de Piatek-Figueiredo ikililerinin ardından Süper Lig’in en golcü dördüncü ikilisi oldu.

BANZA’NIN İSTİKRARI VE CHAM’IN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Simon Banza, ligin 5. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta ilk kez sahaya çıktı ve sadece 3. hafta erteleme maçı olan Kayserispor mücadelesinde forma giyememişti. Muhammed Cham ise bu sezon 4. hafta Eyüpspor deplasmanında sahaya çıkarak oyuna sonradan girmiş ve yalnızca 1 dakika süre almıştı. Cham, 5. haftada Beşiktaş ile oynanan maçta 10 dakika süre aldı, ancak Banza gibi Kayserispor maçında forma giyme fırsatını bulamadı. Cham, ilk kez 90 dakika boyunca Gaziantep FK deplasmanında sahada kalmayı başardı.