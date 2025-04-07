Trabzonspor’da Uğurcan Çakır Dönemi Sona Erdi

UĞURCAN ÇAKIR’IN AYRILIK HAZIRLIKLARI

Süper Lig’de bu sezon inişli çıkışlı bir dönem geçiren Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında yeni gelişmeler gündeme geliyor. Yıldız kaleci, bordo mavili takımdan ayrılmak için hazırlık yapıyor. Avrupa’dan da ilgilenen kulüplerin olduğu biliniyor.

BONUS BEKLENTİSİ VE GALATASARAY İLGİSİ

28 yaşındaki Uğurcan Çakır için Trabzonspor’un bonservis beklentisi yaklaşık olarak 7 milyon euro seviyelerinde. Süper Lig’de şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak istiyor.