Trabzonspor’dan Açıklama: Hakkımızı Yiyen Harcar

TRABZONSPOR’DAN İSYAN NEDENİYLE AÇIKLAMA

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacakları maçta Cihan Aydın’ın hakem olarak atanmasının ardından bir açıklama yaptı. Kulüp, bu atamaya yönelik tepkisini dile getirerek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” dedi.

HATA VE ADALETSİZLİK ORTAYA KONDU

Bordo mavililerin yaptığı açıklama şu şekilde ifade edildi: “Takımımıza karşı sezon başından bu yana gerçekleştirilenler, münferit hatalar ve insani zafiyet olarak değerlendirilemez. Karşımızda sürekli bir şekilde devam eden asimetrik müdahale düzeni bulunmaktadır. Daha önce Kasımpaşa ve sonrasında Galatasaray karşısında yaşanan “VAR tiyatrosu” ile Türk futbol tarihinde örneği görülmemiş ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde karşımıza Cihan Aydın çıkarılmıştır. Peki bu kişi kimdir? MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” adı ile katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini saklama gereği duymayan bu sözde hakemdir.”

ADİL OLUNMAYAN ATAMA VE GELECEK ENDİŞESİ

Trabzonspor, “Görülüyor ki TFF her türlü renge bürünmekte ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. TFF’nin adalet müessesesi maalesef artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş ve ahlaki zemini terk etmiştir. Bu atamanın amacı, Türkiye’nin en büyük iki kulübü arasındaki gerilimi sahada, tribünde ve sokakta artırmaktan başka bir şey değildir! Telafisi olmayan Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen, kendi geleceğini harcayacak ve camiamızın öfkesinde boğulacaktır. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesi burada da geçerliliğini koruyor.” şeklinde belirtti.