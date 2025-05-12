Trabzonspor’dan Açıklama: Hakkımızı Yiyen Harcar

AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacakları Galatasaray maçında hakem olarak atanan Cihan Aydın ile ilgili açıklama yaptı. Kulübün yayımladığı açıklamada, hakem atamasına yönelik sert bir tepki gösterilerek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesi kullanıldı. Bordo mavililer, “Takımımıza karşı sezon başından bu yana yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır” şeklinde bir durum tespitinde bulundu.

SERT ELEŞTİRİLER

Yapılan açıklamada, “Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında ‘VAR tiyatrosu’ sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın” denildi. Cihan Aydın’ın, MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” adıyla katıldığına ve bu durumun eleştirildiğine dikkat çekildi. “Görünüşe göre TFF, her türlü renge bürünmekle birlikte adaletin rengine sırt çevirmektedir” ifadesi, adalet müessesesinin çürüdüğü vurgusu yapılarak güçlendirildi.

Açıklamanın sonunda, “Bu atamanın amacı; Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!” ifadesi geçti. Trabzonspor, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur” uyarısında bulundu. Son olarak, “Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir” denilerek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesiyle açıklama sonlandırıldı.