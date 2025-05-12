Trabzonspor’dan Açıklama: Hakkımızı Yiyen, Kendini Yer

TRABZONSPOR’UN GALATASARAY MAÇINA YÖNELİK TEPKİSİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Galatasaray maçında Cihan Aydın’ın hakem olarak atanması sonrasında bir açıklama yaptı. Kulüp, hakem atamasına karşı tepkisini dile getirerek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadelerini kullandı. Bordo mavililerden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Takımımıza karşı sezon başından beri yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.”

PLANLI MÜDAHALE VE VAR SORUNU

Açıklamada dikkat çekici bir durum olarak, “Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında ‘VAR tiyatrosu’ sahne almış ve Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor, yaşananların sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadığını, şimdi de Türkiye Kupası finalinde bir isimle karşılaştıklarını belirtti ve “Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’” diye sordu.

ADALET VURGUSU

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) adalet anlayışını sorgulayarak, “Görünüyor ki TFF her türlü renge bürünüyor ancak adaletin rengine sırt çevirmekte.” açıklamasını yaptı. Kulüp, böyle bir hakem atamasının amacının Türkiye’nin en büyük iki kulübünü karşı karşıya getirmek olduğunu vurguladı. “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” şeklinde bir uyarıda bulundu. Son olarak, “Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; ‘Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.'” diyerek sözlerini tamamladı.