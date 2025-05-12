Trabzonspor’dan Cihan Aydın’a tepki: Adalet yok!

AÇIKLAMA SONRASI TEPKİLER

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacakları maç için hakem Cihan Aydın’ın atanmasına yönelik bir açıklama yaptı. Kulüp, bu hakem atamasına karşı çıkarken, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bordo mavililer, yapılan açıklamada şöyle belirtiyor: “Takımımıza karşı sezon başından bu yana gerçekleştirilenler, münferit hata ve insani zaaf olarak değerlendirilemez. Karşımızda, sürekli bir asimetrik müdahale düzeni mevcuttur.”

Açıklamada, “Daha iki hafta önce Kasımpaşa ve ardından Galatasaray karşısında ‘VAR tiyatrosu’ sahne aldı; Türk futbol tarihinde emsali olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edildi.” denilmekte. Trabzonspor, Süper Lig’den sonra Türkiye Kupası finalinde karşılarına çıkan hakem Cihan Aydın ile ilgili ise, “Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi hissetmeyen sözde ‘hakemdir!’” ifadelerini kullandı.

Bordo mavililer, TFF’nin adalet anlayışının zayıfladığına dikkat çekerek, “Görünüyor ki TFF her türlü renge bürünmektedir; ama adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef, TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş ve ahlaki zemin terk edilmiştir.” sözlerini ekledi. Ayrıca, bu atamanın amacının “Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmek” olduğu belirtildi.

KULÜP HAKKININ YENMESİ DURUMUNDA SONUÇLAR

Açıklamada, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” vurgusu yapıldı. Son olarak, “Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.”” ifadeleriyle bitirildi.