Trabzonspor’dan Fatih Tekke Açıklamaları Dikkat Çekti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, kendi sahasında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor’u ikinci devrede bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ YARIDA DAHA ETKİLİYDİK

Tekke, ikinci yarıda daha fazla yeteneklerini kullandıklarını belirterek, “Devre arasında ‘Özgüvensiz oynayamayız, yoksa üretemeyiz’ dedim. İstediğiniz kadar kaptırma hakkınız var, oyuncularımda bu var, olmak zorunda. Çoğu genç oyuncu, denemek zorundayız. Denemeden bir şey öğrenemeyiz.” ifadelerini kullandı.

ZOR BİR PERİYOT BEKLİYOR

Zor bir periyota girdiklerini düşündüğünü ifade eden Tekke, “Ligin bizim açımızdan seyrini belirleyecek olan ve zor geçeceğini düşündüğüm zor bir süreçteyiz. Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’nın ardından iki maç daha var. Bu beş maç bizim ligdeki seyrimizi belirleyecek. Buna hazır olmamız lazım.” şeklinde konuştu.

TRANSFER DURUMU

Tekke, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini verdiklerini ancak kabul edilmediğini ifade ederek, “Son dakikaya kadar arayışımız var. Özellikle şu konumda genç değil, gencimiz çok. Net oyuncu olursa değerlendirmemiz olacak. Buna ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren daha iyi performanslar bekliyorum.” sözlerini kullandı.