Trabzonspor’dan Fatih Tekke Açıklamaları Dikkat Çekti

trabzonspor-dan-fatih-tekke-aciklamalari-dikkat-cekti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, kendi sahasında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor’u ikinci devrede bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ YARIDA DAHA ETKİLİYDİK

Tekke, ikinci yarıda daha fazla yeteneklerini kullandıklarını belirterek, “Devre arasında ‘Özgüvensiz oynayamayız, yoksa üretemeyiz’ dedim. İstediğiniz kadar kaptırma hakkınız var, oyuncularımda bu var, olmak zorunda. Çoğu genç oyuncu, denemek zorundayız. Denemeden bir şey öğrenemeyiz.” ifadelerini kullandı.

ZOR BİR PERİYOT BEKLİYOR

Zor bir periyota girdiklerini düşündüğünü ifade eden Tekke, “Ligin bizim açımızdan seyrini belirleyecek olan ve zor geçeceğini düşündüğüm zor bir süreçteyiz. Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’nın ardından iki maç daha var. Bu beş maç bizim ligdeki seyrimizi belirleyecek. Buna hazır olmamız lazım.” şeklinde konuştu.

TRANSFER DURUMU

Tekke, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini verdiklerini ancak kabul edilmediğini ifade ederek, “Son dakikaya kadar arayışımız var. Özellikle şu konumda genç değil, gencimiz çok. Net oyuncu olursa değerlendirmemiz olacak. Buna ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren daha iyi performanslar bekliyorum.” sözlerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ile Resmen Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Youssef En Nesyri ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte Faslı futbolcunun kulüpteki dönemi sona erdi.
Gündem

Trabzonspor’un Fatih Tekke’den Transfer Açıklaması

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Fethiyespor maçından sonra yaptığı açıklamada tarihlerinin en yüksek bonservisini teklif ettiklerini ancak bu teklifin kabul edilmediğini belirtti.
Gündem

İran ile Görüşmeler İçin Tarih Belirleniyor

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Trump'ın diplomasiye önem verdiğini belirterek, Steve Witkoff'un bu hafta İranlı yetkililerle görüşeceğini açıkladı.
Gündem

Kadıköy’de Metruk Bina Yangını Korkuttu

İzmit'te bir iki katlı ahşap bina yangında tamamen yanarak yok oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.
Gündem

Atatürk Bulvarı’nda Zincirleme Kaza Yaşandı

Adıyaman'da hafif ticari araç, otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.