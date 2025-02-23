Trabzonspor’dan Gaziantep’e Karşı Zafer

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK’YI YENDİ

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK’yı sahasında konuk etti. Papara Park Stadı’nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup etti. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller 45+2 ve 58. dakikada Banza ile 45+6. dakikada Visca tarafından kaydedildi. Gaziantep FK ise gollerini 77. dakikada Semih Güler ve 85. dakikada penaltıdan Maxim ile buldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 32’ye çıkarırken, Gaziantep FK 29 puanda kaldı. Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına gidecek; Gaziantep FK ise kendi sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak.

BANZA, ONUACHU’YU GERİDE BIRAKTI

Bordo-mavili takımda geçen sezonu 15 golle tamamlayan Paul Onuachu’nun yerini alan Demokratik Kongolu oyuncu Banza, attığı 16 gol ile ligin bitimine 13 hafta kala Nijeryalı oyuncuyu geride bırakmış durumda.