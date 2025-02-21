Trabzonspor’dan Herkesi Şaşırtan Transfer!

TRABZONSPOR’DA SÜRPRİZ TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig’de hareketli süreçlerin yaşandığı Trabzonspor’da transfer çalışmaları oldukça olumlu ilerliyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in direktifleri doğrultusunda takıma yapacağı ek takviyelerde bordo-mavili yönetimden beklenmedik bir hamle geldi. Taraftarlar bu gelişmeyi duyunca stadyuma akın edecek. Trabzonspor, duraksadıktan sonra harekete geçti! Başkan Ertuğrul Doğan, 2000’li yılların yıldızını getirmeyi planlıyor. Hayırlı olsun.

YENİ SEZONA HAZIRLIK BAŞLADI

Trabzonspor, yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Merkezi orta sahaya takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, flaş bir transfer girişiminde bulunuyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, Trabzonspor, Charleroi forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu Adem Zorgane’yi transfer gündemine aldı.