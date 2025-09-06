Trabzonspor, Ernest Muçi’yi kiraladı!

Trabzonspor, yeni sezonun başında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı.

TRABZONSPOR’DAN DUYURU

Trabzonspor’un yaptığı açıklama şöyle: “Kamuoyuna Duyuru: Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.”

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’ın açıklaması ise aşağıdaki şekilde: “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor’un satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

MUÇİ’NİN PERFORMANSI

10 milyon euro bonservis bedeli ile Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer olan Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı ekipte toplamda 61 maça çıktı. Muçi’nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenirken, bu maçlarda 11 gol kaydetti ve 4 asist gerçekleştirdi.