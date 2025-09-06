Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Transfer Etti!

Trabzonspor, Süper Lig’in yeni sezonuna başarılı bir giriş yaptıktan sonra transfer faaliyetlerine devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Trabzonspor’un açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

Beşiktaş’ın açıklaması

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş performansı

Arnavut futbolcu, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer oldu ve siyah-beyazlı formayla 61 maça çıktı. 10 milyon euro piyasa değeri ile dikkat çeken Muçi, bu karşılaşmalarda 11 gol atmayı başardı ve 4 asist yaptı.