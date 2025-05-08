Spor

Trabzonspor-Galatasaray Maçını A.K. Yönetecek

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HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftaki hakemleri duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

SÜPER LİG MAÇLARINDA GÖREVLİ HAKEMLER

Diğer önemli karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde belirlendi:

Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçını Burak Pakkan, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını Kadir Sağlam, TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını Ozan Ergün yönetecek. Eyüpspor-Kasımpaşa maçında Adnan Deniz Kayatepe, Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasında Ümit Öztürk görev alacak.

BEŞİKTAŞ VE DİĞER MAÇLAR

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Çağdaş Altay, Göztepe-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçında ise Arda Kardeşler görev yapacak. Bu hafta Süper Lig’de oynanacak olan maçlar, heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

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