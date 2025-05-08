Spor

Trabzonspor-Galatasaray Maçını A. Karaoğlan Yönetecek

trabzonspor-galatasaray-macini-a-karaoglan-yonetecek

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleştirilecek Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ BELİRLENDİ

Bu hafta sahada olacak diğer hakemler ise şu şekilde sıralanıyor:
– Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
– Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
– Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
– Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
– Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
– Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
– Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
– Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler

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