Trabzonspor-Galatasaray Maçını A. Karaoğlan Yönetecek

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleştirilecek Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ BELİRLENDİ
Bu hafta sahada olacak diğer hakemler ise şu şekilde sıralanıyor:
– Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
– Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
– Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
– Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
– Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
– Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
– Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
– Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler