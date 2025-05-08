Trabzonspor-Galatasaray Maçını A. Karaoğlan Yönetecek

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleştirilecek Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ BELİRLENDİ

Bu hafta sahada olacak diğer hakemler ise şu şekilde sıralanıyor:

– Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan

– Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

– Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

– Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

– Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

– Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

– Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

– Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler