Spor

Trabzonspor-Galatasaray Maçını Atilla Yönetecek

trabzonspor-galatasaray-macini-atilla-yonetecek

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu. Süper Lig’in 35. haftasında yer alacak önemli mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan hakemlik yapıyor.

SÜPER LİG’DE DİĞER MAÇLAR

Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında Burak Pakkan, Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor mücadelesinde Kadir Sağlam görev alacak. TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta ise Ozan Ergün düdük çalacak. Eyüpspor-Kasımpaşa karşılaşmasında Adnan Deniz Kayatepe, Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK maçında ise Ümit Öztürk görev alıyor.

BEŞİKTAŞ VE DİĞER MAÇLAR

Beşiktaş ile Adana Demirspor mücadelesinde Çağdaş Altay hakemlik yapacak. Göztepe-Atakaş Hatayspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olurken, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

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