Trabzonspor İstanbulspor’u 6-1 ile Geçti

trabzonspor-istanbulspor-u-6-1-ile-gecti

Türkiye Kupası’nda grup karşılaşmaları sürüyor. A Grubu’nun ikinci haftasında, Barış Kanbak’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Fatih Tekke’nin yönetimindeki Trabzonspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda, hakem Burak Demirkıran’ın yönetiminde bir araya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen Trabzonspor, mücadeleyi 6-1’lik sonuçla kazanmayı başardı.

İLK YARIDA GOLLER GELDİ

İstanbulspor, 29. dakikada Mario Krstovski’nin attığı golle öne geçti. Ancak Trabzonspor, 41. dakikada Ernest Muci’nin kaydettiği golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İstanbulspor, 53. dakikada Fahri Kerem Ay’ın gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kalma üzüntüsünü yaşadı.

TRABZONSPOR FARKI AÇTI

Trabzonspor, 57. dakikada Arseniy Batagov ve 60. dakikada Ernest Muci’nin golleriyle durumu 3-1’e getirerek öne geçti. 70. dakikada Kazeem Olaigbe’nin yaptığı golle bu fark 4-1 oldu. Bordo-mavililer, 85 ve 90+1. dakikada Danylo Sikan’ın golleriyle maçı 6-1’lik sonuçla tamamladı.

MUCİ VE SIKAN GÖZ DOLDURDU

Trabzonspor’un yıldızı Muci, iki gol atmasının yanı sıra Batagov’un golüne de asist yaparak maçın en dikkat çeken ismi oldu. Sikan da sonradan oyuna girip iki kez fileleri havalandırarak önemli bir katkı sağladı.

TRABZONSPOR, GRUPTA İLK PUANLARINI KAZANDI

Bu zaferle Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda grup maçlarında bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 3’e yükseltti. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ ZOR MAÇLAR

Trabzonspor, kupanın bir sonraki haftasında Fethiyespor’u ağırlayacak. Ligde ise Kocaelispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile karşılaşacakken, ligde Ankara Keçiörengücü’nü evinde konuk edecek.

