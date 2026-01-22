Trabzonspor Kasımpaşa İle Haftayı Açıyor

Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşma, Papara Park’ta 20:00’da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda, maçların saatleri şu şekilde sıralanıyor:
Yarın: 20:00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak Cumartesi: 14:30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
17:00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20:00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak Pazar: 14:30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17:00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
17:00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
20:00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak Pazartesi: 20:00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)