Trabzonspor Kasımpaşa’yı 2-1 Yenerek Üçüncülüğe Yükseldi

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta gerçekleştirilen mücadelede ev sahibi ekip 2-1’lik skorla galip geldi. İlk yarıda 0-0’lık eşitlik bozulmadı, ancak bordo-mavili takımın gollerini 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 61. dakikada Fousseni Diabate’den geldi. Ayrıca, Kasımpaşa oyuncusu Kerem Demirbay, 90. dakikada gösterilen kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 41’e çıkararak 3. sırada yer aldı ve Kasımpaşa ise 14. sırada 16 puanda kaldı.

MAÇTAKİ İLK 11’LER

Trabzonspor’un sahaya sürdüğü ilk 11: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto. Kasımpaşa’nın sahaya koyduğu ilk 11 ise şu isimlerden oluştu: Gianniotis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Kubilay.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, 2. dakikada Olaigbe’nin ceza yayından yaptığı vuruş kaleci Gianniotis tarafından kornere çeldi. İlk 10 dakika içerisinde Kasımpaşa defansında Opoku’nun kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasında Zubkov’a geldi ve onun çektiği şutta top Augusto’ya çarparak uzaklaştı. 23. dakikada Zubkov’un pasıyla topla buluşan Olaigbe, ceza sahasına girmeden şut çekti ancak meşin yuvarlak dışarı gitti. 31’de Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakemle girdiği diyalog sonrasında sarı kart gördü. Ardından 34. dakikada Ernest Muçi, ceza yayına kadar sürdüğü topa sert bir vuruş yaptı fakat top dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ

İkinci yarı, Kasımpaşa’nın vuruşuyla başladı ve Trabzonspor’da Olaigbe’nin yerine Onuachu oyuna dahil oldu. Hemen ardından 48. dakikada İrfan Can’ın ortasında Winck’in kafa vuruşu, kaleci Onana tarafından kornere gönderildi. 49’da Trabzonspor’dan Onuachu, İrfan Can’a yaptığı faul neticesinde sarı kart gördü. Maçın 51. dakikasında, Oulai’nin pasıyla Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Onuachu, yerden yaptığı şutla toplu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 55. dakikada Kasımpaşa’da Kubilay’ın yerine Gueye oyuna girdi.

61. dakikada İrfan Can’ın derinlemesine pasıyla sağdan defansın arkasına sarkan Diabate, kalesine çektiği topu uzak köşeye yolladı ve maçın skorunu 1-1 yaptı. 63’te Lovik’in Kasımpaşa ceza sahasına ortasında Muçi, ön direkte boş pozisyonda topa vurmasına rağmen şut dışarı gitti. 67’de Kasımpaşa’da Fall’ın yerine Cem Üstündağ oyuna girdi. 78’de Trabzonspor, Felipe Augusto’nun yerine Nwakaeme’yi sahaya sürdü. 80’de Kasımpaşa’da Becao ve İrfan Can oyundan çıkarak Arous ve Cafu ile değiştirildi. 82’de Zubkov’un sağdan ceza sahasına ortasında Muçi, yine boş pozisyondaydı ancak bu kez de kafayı vurdu fakat top dışarı gitti.

GALİBİYET GOLÜ GELİYOR

84. dakikada Nwakaeme’nin pasıyla Kasımpaşa ceza sahası önünde sol çaprazda topu kontrol eden Zubkov, uzak köşeye akıllıca bir vuruş yaparak Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi. 89’da Trabzonspor’da Oulai, yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

KIRMIZI KART ŞOKU

90. dakikada Kasımpaşa’da Kerem Demirbay, hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü. İtirazlarına devam eden Demirbay, ikinci sarı kartla kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç, Trabzonspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.