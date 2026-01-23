Trabzonspor, Kasımpaşa’yı Papara Park’ta Geçti

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta gerçekleşen müsabakadan ev sahibi ekip, 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı. İlk yarının golsüz tamamlandığı karşılaşmada, Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Oleksandr Zubkov’dan geldi. Kasımpaşa’nın tek golü ise 61. dakikada Fousseni Diabate ile kaydedildi. 90. dakikada kırmızı kart gören Kerem Demirbay, konuk ekibi 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 41’e yükselterek 3. sırada yer alırken, Kasımpaşa 16 puanla 14. sırada kaldı.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Kubilay.

MAÇTAN DAKİKALAR

2′ Olayigbe, Kasımpaşa ceza yayından şut çekti; kaleci Gianniotis topu kornere gönderdi. 10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku’nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, penaltı noktasında Zubkov’la buluştu; Zubkov’un şutunu Augusto engelledi. 23′ Zubkov’un pasında topla buluşan Olaigbe, ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top dışarı gitti. 31′ Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. 34′ Ernest Muçi, ceza yayına kadar sürdüğü topa sert bir vuruş yaptı ama top dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

2. YARI

46′ İkinci yarı, Kasımpaşa’nın vuruşuyla başladı. Trabzonspor’da Olaigbe’nin yerine Onuachu oyuna dahil oldu. 48′ İrfan Can’ın ortasında, Winck kafayla vurdu ancak kaleci Onana topu kornere çeldi. 49′ Onuachu, İrfan Can’a yaptığı faul nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

GOL

51′ Oulai’nin pası ile Kasımpaşa ceza sahasında buluşan Paul Onuachu, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruş yaptı; top direğin dibine çarparak ağlara gitti ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. 55′ Kasımpaşa’da Kubilay, Gueye ile değiştirildi.

GOL

61′ İrfan Can’ın pasında Diabate, defansın arkasına sarkarak soluna çektiği topu uzak köşeye kaleye gönderdi ve skoru 1-1 yaptı. 63′ Lovik’in ortasında Muçi vurdu ama top dışarı çıktı. 67′ Kasımpaşa’da Fall, Cem Üstündağ ile değiştirildi. 78′ Trabzonspor’da Felipe Augusto’nun yerine Nwakaeme oyuna girdi. 80′ Kasımpaşa’da Becao ve İrfan Can’ın yerine Arous ve Cafu oyuna dahil oldu. 82′ Zubkov’un ortasında Muçi kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

GOL

84′ Nwakaeme’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zubkov, akıllıca bir vuruşla Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi. 89′ Trabzonspor’da Oulai, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

KIRMIZI KART

90′ Kasımpaşa’da hakeme itiraz eden Kerem Demirbay, sarı kart gördü. İtirazlarının ardından ikinci sarı kartı da alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Müsabaka 2-1 Trabzonspor’un galibiyetiyle sonlandı.