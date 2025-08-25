Trabzonspor Kayıpsız İlerliyor, Tarih Yazıyor

TRABZONSPOR’DA SEVGİ VE MUTLULUK YAYILIYOR

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada oynadığı bütün maçları 1-0’lık skorlarla kazanmayı başaran Trabzonspor, keyifli günler yaşıyor. Puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından Süper Lig’de ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak galip geldi. Ayrıca, Karadeniz ekibi, lig tarihinde gol yemeden sezona başlayan 3’üncü takım olarak tarih sahnesinde yer aldı.

UĞURCAN’IN BAŞARISI GÖZE ÇARPATIYOR

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gol görmemeyi başardı. Milli kaleci, kritik kurtarışlarıyla hem Antalyaspor maçında hem de diğer 2 karşılaşmada takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Uğurcan’ın performansı, takımın başarılarında kilit rol oynuyor.

SAVIC’TEN TARİHE GEÇEN GOL

Antalyaspor karşısında Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü, stoper Stefan Savic attı. Nisan 2021’den bu yana (Atletico Madrid formasıyla) ligde yeniden gol sevinci yaşayan Savic, bordo-mavili formayla da ilk kez gol atmış oldu. Bu gol, kendisi için önemli bir başarı olarak kaydedildi.

BELÖZOĞLU’NDAN BİR YENİLGİ DAHA

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım olan Trabzonspor’a karşı bir yenilgi daha aldı. Bordo-mavililer, Belözoğlu’nun ligde çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı karşılaşmalarda 5’inci kez galip gelmiş oldu. Bu sonuç, Trabzonspor’un serisini devam ettirmesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.