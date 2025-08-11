Trabzonspor, Kocaelispor’u 1-0 Yendi

TRABZONSPOR, YENİ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele Onuachu’nun kaydettiği golle 1-0 sona erdi ve Trabzonspor, sezonun açılışında 3 puanı elde etti. Maçın yönetimi Çağdaş Altay tarafından yapıldı. Bordo-mavili ekip, yeni transferleri Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina ile bu karşılaşmada ilk kez resmi olarak sahne aldı.

UZUN BİR ARADAN SONRA LİGDE

Trabzonspor, ligde 72 gün aradan sonra tekrar maça çıktı. Geçen sezon 30 Mayıs’ta Antalyaspor deplasmanında sezonu kapatan bordo-mavililer, yeni sezonun açılış maçında evindeki taraftarları önünde galip geldi.

ONUACHU TARAFTARLA YENİDEN BULUŞTU

Trabzonspor’da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında takıma geri dönen Paul Onuachu, uzun bir aradan sonra taraftarlarıyla tekrar buluştu. Nijeryalı futbolcu, en son 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev almıştı. Onuachu, 444 gün aradan sonra tekrar bordo-mavili formayı giymiş oldu ve golünü kaydetti.