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Trabzonspor, Kupa Hazırlıklarına Başladı

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TRABZONSPOR’UN YARI FİNAL HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara start verdi. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde gerçekleşen antrenman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı. Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor ile mücadele eden oyuncular, rejenerasyon çalışması uyguladı.

DİĞER OYUNCULAR TAKTİK ÇALIŞMALARINA KATILDI

Antrenmanda diğer oyuncular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışmaları yaptı.

HAZIRLIKLAR HIZ KAZANACAK

Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını devam ettirmek için Pazartesi günü yeni bir antrenman gerçekleştirecek.

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