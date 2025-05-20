Trabzonspor’la Simon Banza Ayrıldı

GALİBİYETİ GETİREN FUTBOLCU

Süper Lig’de attığı gollerle Trabzonspor’a katkı sağlamaya devam eden golcü futbolcu Simon Banza ile ilgili hareketli gelişmeler sürüyor. Trabzonspor’un bu sezon kiralık olarak takıma katılan futbolcusunun, sezon sonunda takımda kalmayı arzuladığı belirtiliyor.

MALİYET ENGELİ VE YENİ GÖRÜŞMELER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yakın zamanda Paul Onuachu’nun transferinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle olumsuz bir durum yaşandığını açıkladı. Bu nedenle Trabzonspor, Simon Banza için Braga ile yeni bir görüşme sürecine girdi. Banza’nın ise önümüzdeki sezon Trabzonspor’da kalmayı istediği ifade ediliyor.