Trabzonspor Oğuz Aydın Transferini Resmen Reddetti

FENERBAHÇELİ OĞUZ AYDIN’IN TRANSFER SÜRECİ GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe’nin oyuncusu Oğuz Aydın’ın ismi, son zamanlarda sıkça Trabzonspor ile bağlantılı olarak gündeme geliyordu. Bu konuya dair açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Oğuz Aydın’ın transfer durumu hakkında bilgiler paylaştı. Ertuğrul Doğan, transfer süreçleriyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıttığını belirterek, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile de görüştüğünü aktardı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Ertuğrul Doğan, “Sadettin Saran’ı aradım, oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. ‘Görüşebilirsin’ dedi. Rakibimizin kontratlı oyuncusu sonuçta.” sözleriyle görüşme sürecini detaylandırdı. Ancak başkan, Oğuz Aydın’dan bekledikleri yanıtı alamadıklarını ifade etti.

OYUNCUDAN NEGATİF CEVAP

Ertuğrul Doğan, yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, “Oğuz Aydın, Trabzonspor’a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık.” diyerek transfer fırsatının önüne geçtiğini belirtti.

