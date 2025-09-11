Trabzonspor, Onana’nın KAP’a Maliyetini Bildirdi

ANDRE ONANA TRABZON’A GELDİ

Andre Onana, Trabzonspor’un Manchester United’dan transfer ettiği yeni kaleci, özel bir uçakla Trabzon’a ulaştı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a geçişinin arkasından kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Kamerunlu eldiven, havalimanında coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, deneyimli kaleciye tezahüratlar yaparak destek verdiler. Onana, taraftarların sevgi gösterisine el sallayarak karşılık verdi ve Trabzonspor atkısını boynuna takarak basın mensuplarına poz verdi. Ardından, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

TRANSFER MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Andre Onana’yı İngiliz takımı Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi. Kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) “Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir” açıklamasında bulundu.

ONANA’NIN İLK AÇIKLAMALARI

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, Trabzonspor’a transfer olduğu için son derece mutlu olduğunu belirtti. “Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnsanların sevgisini yanınızda hissetmeniz gerçekten çok önemli” dedi. Onana, bu sevgiye karşılık vermek için sahada çalışmalara başlayacağını da vurguladı.

MAÇ HAZIRLIĞI

Tecrübeli kaleci, Trabzonspor’un hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazır olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, “Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim. Bu tür maçlarda oynamak herkesin isteyeceği bir durum. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de kendi gücümüzün farkındayız. Bizim adımıza önemli bir maç olacak” yanıtını verdi.

KARİYER YOLCULUĞU

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonraki döneminde Ajax’a geçerek Avrupa futbolunda kendini duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali deneyimi bulunan kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a katılmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çeken Onana, uzun yıllardır Kamerun Milli Takımı’nın kalesini koruyor.

UĞURCAN ÇAKIR’IN AYRILIĞI VE TRANSFER

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleye birçok yeni aday gündeme gelmişti. Bordo-mavililerin, dünyaca ünlü kaleci Onana’yı kadrosuna katması, taraftarlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Uğurcan’ın ayrılığı sonrasında kaleye böyle bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları artırıyor.