Trabzonspor, Onana'yla anlaşmayı sağladı

HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve milli araya 10 puan toplayarak giren Trabzonspor’da günler hareketli geçiyor. Galatasaray, UEFA’ya kadro bildiriminin son gününde, bordo-mavililerden Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

ONANA TRANSFERİ GÜNDEME GELDİ

33 milyon euro bonservis ücreti ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında sarı-kırmızılılara transfer olan Uğurcan Çakır’ın boşluğunu doldurmak isteyen Trabzonspor’un gündemine Manchester United’dan Andre Onana geldi.

KİRALIK TRANSFER

The Athletic’e göre Trabzonspor, Andre Onana’yı 1 yıllığına kiralayacak. Bu transferde İngiliz ekibine herhangi bir bedel ödenmeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacak.

FENERBAHÇE MAÇI HEDEFİ

Haberde Trabzonspor’un Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül’de oynayacağı Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediğine dikkat çekildi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini açıkladı. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacağı belirtildi.

ÖNEMLİ

