Trabzonspor, Onuachu’yla Açılış Galibiyeti Aldı

TRABZONSPOR, KOCELİSPOR MAÇINDA GALİP GELDİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun açılış haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip, Paul Onuachu’nun attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev aldı. Trabzonspor’un yeni oyuncuları Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, Kocaelispor maçında takımın formasını ilk kez resmi bir karşılaşmada giydi.

LİGDE 72 GÜN SONRA DÖNÜŞ

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig mücadelesine geri döndü. Geçen sezonu 30 Mayıs’ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında ev sahibi olarak taraftarlarının önünde galibiyet elde etti.

Trabzonspor’da 2023-2024 sezonunda kiralık statüde forma giyen Paul Onuachu, bu sezon başında tekrar takıma geri döndü. Uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşan Nijeryalı oyuncu, daha önce bordo-mavili formayı en son 23 Mayıs 2024’te Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde giymişti. Onuachu, 444 gün sonra takıma dönüş yaparak bu maçta golünü de atmayı başardı.