Trabzonspor, Onuachu’yla Galibiyet Aldı

TRABZONSPOR, LİGDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftasında evinde Kocaelispor ile karşılaşıyor. Maçta bordo-mavili ekip, Onuachu’nun attığı golle 1-0 galip gelerek sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırıyor. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetiyor. Bordo-mavili takımın yeni oyuncuları Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, bu maçla birlikte resmi karşılaşmada ilk kez forma giyiyor.

72 GÜN SONRA LİG HEYECANI

Trabzonspor, 72 gün aranın ardından lig maçına dönüyor. Önceki sezonu 30 Mayıs’ta Antalyaspor’a karşı tamamlayan takım, bu sezonun açılış maçında taraftarının önünde galibiyet almayı başarıyor.

Trabzonspor’da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak oynayan Paul Onuachu, sezon başında tekrar takıma katıldı ve uzun bir süreden sonra taraftarlarla buluştu. Nijeryalı oyuncu, daha önce 23 Mayıs 2024’te Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde forma giymişti. Onuachu, 444 gün aradan sonra tekrar bordo-mavili formayı giyerek gol atmayı başarıyor.

