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Trabzonspor – Rizespor Maçının Saati Değişti

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DERBİ MAÇI BÜYÜK HEYECAN YARATIYOR

Süper Lig’in 31. haftası, Karadeniz derbisi ile dikkat çekiyor. Fatih Tekke’nin yönettiği Trabzonspor ile İlhan Palut’un teknik direktörlüğündeki Rizespor, sahada karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabaka, bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu’nda gerçekleşecek.

MAÇ SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ

Karşılaşmanın saati değiştirildi. Daha önce belirlenen programda müsabaka, 13 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanması planlanıyordu. Ancak, maç şimdi 19.00’da gerçekleştirilecek. Bu saat değişikliğinin sebebi ise aynı gün Trabzon’da saat 16.00’da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçının olması.

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