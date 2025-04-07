Trabzonspor – Rizespor Maçının Saati Değişti

DERBİ MAÇI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK

Süper Lig’in 31. haftası, Karadeniz derbisine ev sahipliği yapıyor. Fatih Tekke’nin idaresindeki Trabzonspor, İlhan Palut’un yönettiği Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın sahası Akyazı Stadyumu’nda gerçekleştirilecek bu önemli karşılaşmanın saatinde değişiklik yapıldı.

MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

Müsabakanın yeni saati, 13 Nisan Pazar günü 16.00’dan 19.00’a alındı. Saat değişikliğinin sebebi ise aynı gün Trabzon’da saat 16.00’da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması. Bu durum, maçların çakışmasını önlemek amacıyla saat değiştirme ihtiyacını doğurdu.