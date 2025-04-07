Spor

Trabzonspor – Rizespor Maçının Saati Değişti

trabzonspor-rizespor-macinin-saati-degisti

DERBİ MAÇI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK

Süper Lig’in 31. haftası, Karadeniz derbisine ev sahipliği yapıyor. Fatih Tekke’nin idaresindeki Trabzonspor, İlhan Palut’un yönettiği Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın sahası Akyazı Stadyumu’nda gerçekleştirilecek bu önemli karşılaşmanın saatinde değişiklik yapıldı.

MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

Müsabakanın yeni saati, 13 Nisan Pazar günü 16.00’dan 19.00’a alındı. Saat değişikliğinin sebebi ise aynı gün Trabzon’da saat 16.00’da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması. Bu durum, maçların çakışmasını önlemek amacıyla saat değiştirme ihtiyacını doğurdu.

ÖNEMLİ

Spor

Kocaelispor, 12 Maçtır Yenilgi Almıyor

Kocaelispor, 1. Lig'de son 12 maçını kaybetmeyerek, elde ettiği puanlarla liderliğini sürdürmeyi başardı.
Medya

Cem Yılmaz X Hesabını Kapatıyor! Tepkilere Dayanamadı

Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden eylemlerde 301 öğrencinin tutuklanmasına sessiz kalmasının ardından sosyal medyadan gelen eleştirilerle X hesabını kapattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.