Trabzonspor, Simon Banza ile ayrıldı

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine başladığı günden bu yana Trabzonspor’da bir yükseliş gözlemleniyor. Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden girişmiş durumda.

KALICI GOLCÜ TRANSFERİ HEDEFİ

Son iki sezondur kiralık forvetlerle mücadele eden Trabzonspor, bu kez kadrosuna kalıcı bir golcü katmayı hedefliyor. Ancak kulüp, golcü futbolcusu Simon Banza ile ilgili yaşanan son gelişmeler taraftarları endişelendiriyor. Sezonun başında Braga’dan 2 milyon euro bedelle kiralanan Banza, sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazandı. Kongolu golcü, hızlı bir uyum süreci geçirerek takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiş durumda.