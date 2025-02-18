Trabzonspor, Stefano Denswil ile Yollarını Ayırdı

AÇIKLAMADAKİ DETAYLAR

Bordo-mavili kulüp, yaptığı duyuruda bazı önemli bilgileri paylaştı. Açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.” ifadesine yer verildi. Bu gelişme, kulüp ve oyuncu arasındaki sözleşmenin sona erdiğini gösteriyor.

FESİH TAZMİNATI YOK

Ayrıca açıklamada, “Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.” denildi. Bu durum, taraflar arasında yapılan uzlaşmanın detaylarını ve herhangi bir maddi yükümlülüğün olmadığını ortaya koyuyor.