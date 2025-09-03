Trabzonspor Taraftarından Dolarla Uğurcan Protestosu

UGURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİNE TEPKİLER SÜRÜYOR

Trabzonspor camiasında, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin yankıları devam ediyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a gitmesi, bordo-mavili taraftarların tepkisini çekmişti. Transfer söylentileri gündeme geldiği anda, birçok taraftar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yönetimi ve Uğurcan Çakır’ı protesto etmişti.

DOLAR DOLU ÇUVAL TEPKİSİ

Son olarak, Trabzonsporlu taraftarlar, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafının bulunduğu dolar dolu bir çuval bıraktı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” denildi.