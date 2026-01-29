Trabzonspor Umut Nayir İle Hücum Gücünü Artırdı

Trabzonspor, transfer döneminde savunmasına yaptığı takviyelerin ardından hücum hattını da güçlendirdi. Bordo-mavililer, Konyaspor’un santrforu Umut Nayir ile anlaştı. Kulübün yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Juventus’tan Yeni Türk Yıldız Esad Deniz Transferi
Juventus, Kenan Yıldız projesinin ardından Türk yeteneklere yönelik ilgisini sürdürerek Ajax'ın 16 yaşındaki yıldızı Esad Deniz'i kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe’de Lookman İçin Yeni Transfer Girişimi
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman ile görüşmelere başladı. İtalya'dan sıcak haberler geldi.
Al Fateh ve Al Ittihad Zarif Beraberlik Yakaladı
N'Golo Kante'nin 90 dakika oynadığı karşılaşmada Al Ittihad, Al Fateh ile 2-2 eşitlik sağladı. Maçta her iki takım da birer puan aldı.
Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Sert Düşüş Yaşadı: 21 Ekim’den Beri En Düşük Seviyeler
Son günlerde altın ve gümüş fiyatları dalgalanma yaşarken, gram altın 8 bin TL’yi, gümüş ise 169 TL’yi geçti. Yatırımcılar fiyatların seyrini takip ediyor.
Melania Trump’ın Belgeseli İngiltere’de Sönük Başladı
Melania Trump'ın yaşamını anlatan 75 milyon dolarlık belgeselin İngiltere'deki gösteriminde yalnızca üç bilet satıldığı bildirildi.