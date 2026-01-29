Trabzonspor Umut Nayir İle Hücum Gücünü Artırdı

Trabzonspor, transfer döneminde savunmasına yaptığı takviyelerin ardından hücum hattını da güçlendirdi. Bordo-mavililer, Konyaspor’un santrforu Umut Nayir ile anlaştı. Kulübün yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.