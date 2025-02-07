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Spor

Trabzonspor’un Deplasman Kabusu Sürüyor

trabzonspor-un-deplasman-kabusu-suruyor

TÜRKİYE KUPASI’NDA DEPLASMANDAKİ KABUS

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalarak dış sahada yaşadığı kabusu devam ettiriyor. Bordo mavililer, bu sezon Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası çerçevesinde deplasmanda oynadığı 14 maçta yalnızca 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor’un dış sahada elde ettiği tek galibiyet, Abdullah Avcı döneminde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz’da Slovakya’nın Ruzomberok takımı karşısında 2-0’lık bir sonuçla gerçekleşti. Süper Lig’de deplasmanda oynanan 10 maçta ise 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrılan Trabzonspor, böylece 25 puan kaybederek sadece 5 puan kazanabildi.

Bordo mavililerin rakip sahada en son galip geldiği maç, geçen sezon 37. haftada Başakşehir’i 1-0 yendiği karşılaşma oldu. Bu galibiyetten sonra, 18 Mayıs 2024’ten bu yana deplasmandaki galibiyet hasreti devam ediyor. Böylece Trabzonspor’un ligde galibiyet alamadığı gün sayısı 266’ya çıktı.

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