Trabzonspor’un Gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi Etkisi

SÜPER LİG’DE GOL YÜKÜ ONUACHU, AUGUSTO VE MUÇİ’DE

Süper Lig’de 19. haftanın sonunda 41 puana ulaşarak 3. sırada bulunan Trabzonspor, gol katkısını Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi ile sağladı. Sezon boyunca oynanan 19 maçı geride bırakan bordo-mavili ekip, rakip kaleleri toplam 37 kez havalandırdı. Bu maçlarda Paul Onuachu, 16 karşılaşmada 12 golle en skorer oyuncu konumuna geldi. Onuachu’yu takip eden isim ise Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, 19 maçta kaydettiği 9 gol ile dikkat çekti. Beşiktaş’tan kiralanan Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda formda bir performans sergileyerek 16 karşılaşmada 8 gol attı.

GALİBİYETLERİN TEMELİ GOLLERE DAYANIYOR

Onuachu, Augusto ve Muçi, birlikte attıkları 29 gol ile takımın zirve mücadelesinde büyük rol oynadı. Bu üç isim, toplam 37 golün %78,3’ünü kaydederek Trabzonspor’un önemli puanlar kazanmasına katkıda bulundu. Bu durum, takımın ligdeki başarısını artıran temel etkenlerden biri haline geldi.

SÜPER LİG’DEKİ YETENEKLERİ GEÇTİLER

Onuachu, Augusto ve Muçi’nin toplamda attığı 29 gol, Süper Lig’deki 13 takımdan daha fazla olarak kaydedildi. Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (26), Göztepe (25), Samsunspor (23), Gençlerbirliği (23), Konyaspor (23), Rizespor (22), Alanyaspor (19), Antalyaspor (18), Kayserispor (16), Kocaelispor (16), Fatih Karagümrük (16), Kasımpaşa (15) ve Eyüpspor (13) gibi takımlardan daha fazla gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

TAKIMDA 8 FARKLI İSİM HÜCUM AÇTI

Trabzonspor’da 19 hafta içinde toplam 8 oyuncu gol sevinci yaşadı. Onuachu, Augusto ve Muçi’nin yanı sıra Zubkov 3 gol, Oulai ise 2 golle katkı sağlarken, Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan 1’er gol atarak takım adına rakip ağları havalandırdı.