Trabzonspor’un Gollerinde Üç Futbolcunun Etkisi

Süper Lig’de 19. haftayı geride bırakan Trabzonspor, 41 puanla 3. sırada konumlanıyor. Bordo-mavili ekibin gol yükünü ise Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi üstleniyor. Sezon içerisinde oynadığı 19 maçta rakip filelere 37 gol gönderme başarısı gösteren Trabzonspor’da, Onuachu, takımın en golcü ismi olarak öne çıkıyor. 16 karşılaşmada 12 gol atan Onuachu’nun ardından, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, 19 maçta 9 golle onu takip ediyor. Beşiktaş’tan kiralık olarak gelen Ernest Muçi, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çekerek 16 maçta 8 golle takımın üçüncü en skorer oyuncusu oldu.

GOL YÜKÜNÜ BELİRLİ ORANDA TAŞIYORLAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam 37 golün 29’unu kaydederek bordo-mavililere zirve mücadelesinde önemli katkılar sağlıyor. Üç futbolcu, attıkları gollerle takımın toplam gol sayısının yüzde 78,3’üne imza atarak, önemli puanların kazanılmasına yardımcı oldu.

13 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL KAYDETTİLER

Süper Lig’de Onuachu, Augusto ve Muçi’nin toplam gollerinin sayısı 29 olarak kaydedildi ve bu, 13 Süper Lig takımından daha fazla gol atmalarını sağladı. Bu oyuncular, Gaziantep FK (26), Göztepe (25), Samsunspor (23), Gençlerbirliği (23), Konyaspor (23), Rizespor (22), Alanyaspor (19), Antalyaspor (18), Kayserispor (16), Kocaelispor (16), Fatih Karagümrük (16), Kasımpaşa (15) ve Eyüpspor (13) gibi takımlardan daha fazla gol atmış durumda.

TOPLAMDA 8 OYUNCU GOL ATTI

Trabzonspor’da 19 hafta boyunca gol sevinci yaşayan toplam 8 futbolcu bulunuyor. Onuachu, Augusto ve Muçi’nin haricinde, Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Bunun dışında Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer golle takımın skoruna katkıda bulundu.